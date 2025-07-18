Zum Inhalt springenBarrierefrei
In Erinnerung an Teddy Podgorski - Zum 90. Geburtstag einer Fernsehlegende

ORF2Staffel 1Folge 6vom 18.07.2025
45 Min.Folge vom 18.07.2025

Teddy Podgorski begab sich in einem sehr persönlichen Porträt an die prägenden Orte seines Lebens – vom Wiener Gemeindebau bis zum ORF-Zentrum. Mit zahlreichen Anekdoten, privaten Fotos und Videos erzählte er seinen spannenden Werdegang. Dabei gewährte er tiefe Einblicke in sein vielseitiges Schaffen und bewegtes Leben. Bildquelle: ORF/ORF/Ali Schafler

ORF2
