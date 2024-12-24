In Search of Tomorrow - Die Geschichte des Sci-Fi Kinos
Folge 1: Teil 1
58 Min.Folge vom 24.12.2024Ab 12
Die Zeitreise in die Sciencefiction-Filmwelt der 1980er-Jahre beginnt. Doch bevor berühmte Werke wie „Das Imperium schlägt zurück“, „Flash Gordon“ oder „Mad Max 2“ näher betrachtet werden, holen Branchenkenner:innen zu einem weiter gefassten Rundumschlag aus. Regisseur Joe Dante, Wil Wheaton, Billy Dee Williams und andere Filmschaffende diskutieren dabei grundlegende Fragen: Wo liegen die Ursprünge des Sciencefiction? Welchen zeitgenössischen Kontext gibt es? Und wie haben Fantasy und Wissenschaft das Genre mitgeprägt?
Weitere Folgen in Staffel 1
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In Search of Tomorrow - Die Geschichte des Sci-Fi Kinos
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.