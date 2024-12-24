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In Search of Tomorrow - Die Geschichte des Sci-Fi Kinos

Teil 2

Tele 5Staffel 1Folge 2vom 24.12.2024
Teil 2

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In Search of Tomorrow - Die Geschichte des Sci-Fi Kinos

Folge 2: Teil 2

67 Min.Folge vom 24.12.2024Ab 12

1982 begeisterte Steven Spielbergs „E.T. - Der Außerirdische“ Kinobesucher:innen auf der ganzen Welt. Das Sciencefiction-Epos für die ganze Familie hat viele Filmpreise abgeräumt, darunter vier Oscars und zwei Golden Globe Awards. Aber auch Ridley Scotts Cyberpunk-Meisterstück „Blade Runner“, „Star Trek II: Der Zorn des Khan“ oder „Ghostbusters“ waren wegweisende Filme, die den Facettenreichtum des Sci-Fi-Genres zu Beginn der 1980er-Jahre widerspiegeln. Regisseur Nicholas Meyer, Schauspielerin Sean Young sowie andere Filmschaffende gehen den Botschaften, der Dramaturgie und den Spezialeffekten des 80er-Jahre-Sciencefictionfilms auf den Grund.

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