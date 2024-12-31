In Search of Tomorrow - Die Geschichte des Sci-Fi Kinos
Folge 5: Teil 5
60 Min.Folge vom 31.12.2024Ab 12
Was macht gute Sciencefiction aus? Welche Botschaften werden vermittelt? Wie haben Sci-Fi-Filme den technologischen Fortschritt der realen Welt geprägt? Im 5. Teil der Doku-Reihe gehen Filmschaffende den Motiven und Metaphern des Genres auf den Grund. Dabei stehen fiktive Grenzüberschreitungen des Möglichen genauso im Fokus, wie die Identifizierung des Publikums mit unterschiedlichen Filmcharakteren. Zudem werden anhand von Filmbeispielen (u.a. „Running Man“, „Alien Nation“, „Zurück in die Zukunft II“) sozialkritische Aspekte wie Rassismus, staatliche Kontrolle, Konsumverhalten oder die Gefahren künstlicher Intelligenz thematisiert.
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In Search of Tomorrow - Die Geschichte des Sci-Fi Kinos
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.