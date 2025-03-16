In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
Folge 9: Kingston Café
42 Min.Folge vom 16.03.2025Ab 12
Gordon Ramsay stattet heute dem Kingston Café in Pasadena, California, einen Besuch ab. Die Besitzer sind verzweifelt und haben Angst, ihr Lebenswerk für immer zu verlieren. Gordon begibt sich auf Fehlersuche und staunt nicht schlecht, als er einige unappetitliche Entdeckungen macht.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kochen
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International (ehemals: All3Media (Overseas) Ltd.
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren