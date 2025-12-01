In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
Folge 6: Gordon kehrt zurück
40 Min.Folge vom 21.12.2025Ab 12
Gordon Ramsay kehrt heute zurück in jene Restaurants, die ihm seinerzeit die schlimmsten Albträume bereitet haben. Wie haben sich die Besitzer seit Gordons Besuch geschlagen?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kochen
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International (ehemals: All3Media (Overseas) Ltd.
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren