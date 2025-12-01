Wie der Vater, so die TochterJetzt kostenlos streamen
Folge 7: Wie der Vater, so die Tochter
41 Min.Folge vom 21.12.2025Ab 12
In dieser Folge besucht Ramsay das Lokal "Olde Hitching Post" in Hanson, Massachusetts. Der griechische Besitzer Tom Kessaris hat das Restaurant eigentlich einst für seine Tochter Andrea gekauft - doch die hat gar nichts zu sagen und wird stattdessen von ihrem Vater kontrolliert ...
