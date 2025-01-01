In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
Folge 9: Dicke Luft im Kebab-Haus
42 Min.Ab 12
Heute ist Ramsay im mediterranen Restaurant "Sam's Kabob Room" in Monrovia, California, im Einsatz. Die ehemalige Hilfskraft Sam Najarr kaufte das Lokal 1997. Anfangs liefen die Geschäfte noch gut, doch die Situation verschlechterte sich zunehmend. Auch innerhalb der Familie, die in dem Betrieb tätig ist, gibt es Konflikte - und das sogar vor den Gästen ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kochen
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International (ehemals: All3Media (Overseas) Ltd.
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren