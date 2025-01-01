Zum Inhalt springenBarrierefrei
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Die erloschene Flamme (1)

All3MediaStaffel 7Folge 7
Die erloschene Flamme (1)

41 Min.Ab 12

Heute ist Gordon bei "Zayna Flaming Grill" in Redondo Beach, Kalifornien, zu Besuch. Die Besitzer des Lokals sind Fay und ihre Nichte Brenda. Zunächst will Gordon mit beiden getrennt voneinander sprechen. Schnell wird klar, dass beide Frauen die jeweils andere weghaben wollen. Als Gordon dann auch noch das Essen probiert, ist er geschockt ...

