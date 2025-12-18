Zum Inhalt springenBarrierefrei
In unbekannten Gewässern mit Jeremy Wade

Isländische Riesen

Kabel Eins Doku
Staffel 1
Folge 1
vom 18.12.2025
Isländische Riesen

In unbekannten Gewässern mit Jeremy Wade

Folge 1: Isländische Riesen

43 Min.Folge vom 18.12.2025Ab 12

Jeremy Wades reist nach Island. Er ist auf der Suche nach dem Atlantischen Lachs - den er noch nie am Haken hatte. Auf der Suche nach diesem seltenen Fisch erkundet er gefährliche Gewässer an schroffen Küsten und durchquert tiefe Schluchten.

Kabel Eins Doku
