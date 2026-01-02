Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
In unbekannten Gewässern mit Jeremy Wade

Afrikanische See-Riesen

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 2vom 02.01.2026
Afrikanische See-Riesen

Afrikanische See-RiesenJetzt kostenlos streamen

In unbekannten Gewässern mit Jeremy Wade

Folge 2: Afrikanische See-Riesen

43 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 12

Jeremy Wades reist heute quer durch Kenia. Zwei gigantische Seen bilden dort seinen Jagdgrund. Wird er den größten Süßwasserfisch der Welt finden?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

In unbekannten Gewässern mit Jeremy Wade
Kabel Eins Doku
In unbekannten Gewässern mit Jeremy Wade

In unbekannten Gewässern mit Jeremy Wade

Alle 1 Staffeln und Folgen