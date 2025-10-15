Infos & Tipps: Teppichkunde - Herkunft und KnotenJetzt kostenlos streamen
Folge 390: Infos & Tipps: Teppichkunde - Herkunft und Knoten
2 Min.Folge vom 15.10.2025
Orientteppiche sind handgefertigte Meisterwerke, deren Herstellung oft Jahre dauert. Ihre Herkunft spiegelt sich in Muster und Knotenarten wider, die für Laien kaum unterscheidbar sind, während Millionen einzelner Knoten zu einem einzigartigen Teppich verschmelzen.
