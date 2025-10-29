Infos & Tipps: Herbstkräuter - KrenhonigJetzt kostenlos streamen
Folge 400: Infos & Tipps: Herbstkräuter - Krenhonig
2 Min.Folge vom 29.10.2025
Im Spätherbst startet die zweite Saison für die Krenwurzel, die schon vor 2.000 Jahren als Heilpflanze angebaut wurde. Aus ihr hergestellter Krenhonig schmeckt leicht scharf, sollte im Kühlschrank gelagert werden und ist rund vier Wochen haltbar.
