Folge 411: Infos & Tipps: Richtig bewegen - Stehen
2 Min.Folge vom 13.11.2025
Der aktive Bewegungsapparat besteht aus der Muskulatur, der passive aus dem Skelett mit Knochen und Gelenken, die gemeinsam den Körper stützen. Bei längerem Stehen entlasten regelmäßige Gewichtsverlagerungen, leichte Dehnübungen oder das Auf- und Abrollen der Füße auf einem Ball die Muskulatur.
Altersfreigabe:
0