Folge 412: Infos & Tipps: Käferbohnen
2 Min.Folge vom 14.11.2025
Käferbohnen zählen dank ihrer wertvollen Inhaltsstoffe zu den beliebtesten Hülsenfrüchten. Mit ihren schwarzen Sprenkeln sind sie zudem auch schön anzuschauen. Die Konsistenz von Käferbohnen ist cremig und der Geschmack ist zart nussig. Beim Anbau sollte man einiges beachten.
