Infos & Tipps: Schnelles BaguetteJetzt kostenlos streamen
infos & tipps
Folge 415: Infos & Tipps: Schnelles Baguette
2 Min.Folge vom 19.11.2025
Das französische Baguette ist bei der Zubereitung aufwendig und benötigt eine lange Teigführung - im Gegensatz zu einer anfängertauglichen, schnellen Variante. Außerdem lässt es sich gut einfrieren und schmeckt nach dem Aufwärmen wieder wie frisch gebacken.
