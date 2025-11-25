Infos & Tipps: Laugenbretzel selbst backenJetzt kostenlos streamen
Folge 419: Infos & Tipps: Laugenbretzel selbst backen
2 Min.Folge vom 25.11.2025
Brezeln lassen sich auch zu Hause problemlos herstellen, wenn man beim Umgang mit Lauge einige Vorsichtsmaßnahmen beachtet. Wer sich unsicher ist, kann statt Natronlauge eine Mischung aus einem Liter kochendem Wasser und drei Esslöffeln Backnatron verwenden, muss dabei aber mit weniger intensiver Farbe und milderem Geschmack rechnen.
