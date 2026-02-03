Infos & Tipps: Ordnung im KleiderschrankJetzt kostenlos streamen
infos & tipps
Folge 457: Infos & Tipps: Ordnung im Kleiderschrank
2 Min.Folge vom 03.02.2026
Spätestens wenn der Kleiderschrank überquillt, sollte man ihn gründlich ausmisten. Mit einfachen Tricks gelingt das auch. Ein leerer Kleiderschrank ist auch die perfekte Gelegenheit um jede Lade gründlich von Staub und Schmutz zu reinigen.
