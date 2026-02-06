Infos & Tipps: SauerteigbrotJetzt kostenlos streamen
Folge 460: Infos & Tipps: Sauerteigbrot
2 Min.Folge vom 06.02.2026
Brot ist in Österreich Teil einer jahrhundertelangen Tradition und gerade Sauerteigbrote sind aufgrund ihrer Bekömmlichkeit sehr stark im Trend. Außerdem kann fertiger Sauerteig aufgrund seiner Haltbarkeit unbegrenzt im Kühlschrank gelagert werden.
