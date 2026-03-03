Infos & Tipps: EntrümpelnJetzt kostenlos streamen
Folge 477: Infos & Tipps: Entrümpeln
2 Min.Folge vom 03.03.2026
Herumliegende Gegenstände, wie Bücher, Schlüssel und Krimskrams versprühen ein Gefühl der Unordnung. Ordnung halten kann gelingen, wenn man dranbleibt. Das richtige Ordnungs-Level ist erreicht, wenn innerhalb von 10 bis 15 Minuten spontan Gäste kommen könnten.
