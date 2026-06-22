Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
infos & tipps

Infos & Tipps: Vielfalt der heimischen Bierlandschaft

ORF2Staffel 1Folge 550vom 22.06.2026
Infos & Tipps: Vielfalt der heimischen Bierlandschaft

Infos & Tipps: Vielfalt der heimischen BierlandschaftJetzt kostenlos streamen

infos & tipps

Folge 550: Infos & Tipps: Vielfalt der heimischen Bierlandschaft

2 Min.Folge vom 22.06.2026

Der starke Anstieg an Braustätten in Österreich ist in den vergangenen Jahren vor allem dem Trend zu Craft-Bieren zu verdanken, welche die Vielfalt der heimischen Bierlandschaft prägen. Um sich am großen Biermarkt zu etablieren, setzen heimische Mikrobrauereien auf besondere Brauverfahren und regionale Biersorten.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

infos & tipps
ORF2
infos & tipps

infos & tipps

Alle 1 Staffeln und Folgen