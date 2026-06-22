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Folge 550: Infos & Tipps: Vielfalt der heimischen Bierlandschaft
2 Min.Folge vom 22.06.2026
Der starke Anstieg an Braustätten in Österreich ist in den vergangenen Jahren vor allem dem Trend zu Craft-Bieren zu verdanken, welche die Vielfalt der heimischen Bierlandschaft prägen. Um sich am großen Biermarkt zu etablieren, setzen heimische Mikrobrauereien auf besondere Brauverfahren und regionale Biersorten.
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