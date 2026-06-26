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Infos & Tipps: Heurige Erdäpfel

ORF2Staffel 1Folge 554vom 26.06.2026
Infos & Tipps: Heurige Erdäpfel

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Folge 554: Infos & Tipps: Heurige Erdäpfel

2 Min.Folge vom 26.06.2026

Heurige Kartoffeln sind ein besonderer Höhepunkt im Gemüsejahr: Die schmackhaften Kartoffeln werden früher geerntet und haben dadurch noch viel Wasser und wenig Stärke. Heurige eignen sich nicht für Püree oder Knödel, schmecken dafür frisch gekocht am besten.

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