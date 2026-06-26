Infos & Tipps: Heurige ErdäpfelJetzt kostenlos streamen
infos & tipps
Folge 554: Infos & Tipps: Heurige Erdäpfel
2 Min.Folge vom 26.06.2026
Heurige Kartoffeln sind ein besonderer Höhepunkt im Gemüsejahr: Die schmackhaften Kartoffeln werden früher geerntet und haben dadurch noch viel Wasser und wenig Stärke. Heurige eignen sich nicht für Püree oder Knödel, schmecken dafür frisch gekocht am besten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
infos & tipps
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2