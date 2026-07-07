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Infos & Tipps: Schwimmkurse für jedes Alter

ORF2Staffel 1Folge 561vom 07.07.2026
Infos & Tipps: Schwimmkurse für jedes Alter

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Folge 561: Infos & Tipps: Schwimmkurse für jedes Alter

2 Min.Folge vom 07.07.2026

In Österreich gibt es immer mehr Personen, die gar nicht oder nur sehr schlecht schwimmen können. Nicht schwimmen zu können, ist keine Schande. Wer sich unsicher fühlt, kann in jedem Alter einen Schwimmkurs besuchen oder eine Privatstunde nehmen, um so auch im Sommer das kühle Nass genießen zu können.

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