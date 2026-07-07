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Folge 561: Infos & Tipps: Schwimmkurse für jedes Alter
2 Min.Folge vom 07.07.2026
In Österreich gibt es immer mehr Personen, die gar nicht oder nur sehr schlecht schwimmen können. Nicht schwimmen zu können, ist keine Schande. Wer sich unsicher fühlt, kann in jedem Alter einen Schwimmkurs besuchen oder eine Privatstunde nehmen, um so auch im Sommer das kühle Nass genießen zu können.
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