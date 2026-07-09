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Infos & Tipps: Das Geheimnis einer perfekten Zwiebelmarmelade

ORF2Staffel 1Folge 563vom 09.07.2026
Infos & Tipps: Das Geheimnis einer perfekten Zwiebelmarmelade

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Folge 563: Infos & Tipps: Das Geheimnis einer perfekten Zwiebelmarmelade

2 Min.Folge vom 09.07.2026

Beim Einkochen einer Zwiebel- oder anderen Marmelade gilt: Jedes Endergebnis steht und fällt mit der Qualität der verwerteten Lebensmittel. Daher sollte man stets auf Bio-Qualität setzen.

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