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Folge 563: Infos & Tipps: Das Geheimnis einer perfekten Zwiebelmarmelade
2 Min.Folge vom 09.07.2026
Beim Einkochen einer Zwiebel- oder anderen Marmelade gilt: Jedes Endergebnis steht und fällt mit der Qualität der verwerteten Lebensmittel. Daher sollte man stets auf Bio-Qualität setzen.
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