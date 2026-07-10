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Folge 564: Infos & Tipps: Hitze fordert Landwirtschaft enorm
2 Min.Folge vom 10.07.2026
Aufgrund der Sommerhitze kommt die Landwirtschaft bei der anhaltenden Trockenheit mächtig ins Schwitzen. Auch wenn signifikante Mengen eingebüßt werden müssen, nimmt die Getreidequalität allerdings nicht ab.
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