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Infos & Tipps: Schwimmen bei Hitze

ORF2Staffel 1Folge 566vom 14.07.2026
Infos & Tipps: Schwimmen bei Hitze

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Folge 566: Infos & Tipps: Schwimmen bei Hitze

2 Min.Folge vom 14.07.2026

In der Hitze weiten sich die Blutgefäße. Vor allem in Verbindung mit Alkohol kann das auch bei jungen und fitten Personen Kreislaufprobleme verursachen. Gehen Sie langsam ins Wasser, achten Sie auf Ihre Kräfte und machen Sie ausreichend Pausen.

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