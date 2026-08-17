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Infos & Tipps: Almwirtschaften

ORF2Staffel 1Folge 590vom 17.08.2026
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Folge 590: Infos & Tipps: Almwirtschaften

2 Min.Folge vom 17.08.2026

Almwirtschaften prägen seit Jahrhunderten die Kulturlandschaft des österreichischen Alpenraums und erhalten dabei wertvolle Wiesen- und Weideflächen. Die Verarbeitung lokaler Produkte steht dabei ganz eindeutig im Vordergrund.

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