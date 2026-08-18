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Folge 591: Infos & Tipps: Tapas-Fleischlaibchen
2 Min.Folge vom 18.08.2026
Tapas sind kleine Portionen verschiedener Speisen, die man gemeinsam auf den Tisch stellt und teilt. Sie kommen aus Spanien und gehören dort zur Bar- und Esskultur. Für die Zubereitung eignet sich jedes beliebige Faschierte – ob Rind, Schwein, gemischt oder sogar Fisch. Für eine vegetarische Variante können etwa Bohnen das Fleisch ersetzen.
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