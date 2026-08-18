Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
infos & tipps

Infos & Tipps: Tapas-Fleischlaibchen

ORF2Staffel 1Folge 591vom 18.08.2026
Infos & Tipps: Tapas-Fleischlaibchen

Infos & Tipps: Tapas-FleischlaibchenJetzt kostenlos streamen

infos & tipps

Folge 591: Infos & Tipps: Tapas-Fleischlaibchen

2 Min.Folge vom 18.08.2026

Tapas sind kleine Portionen verschiedener Speisen, die man gemeinsam auf den Tisch stellt und teilt. Sie kommen aus Spanien und gehören dort zur Bar- und Esskultur. Für die Zubereitung eignet sich jedes beliebige Faschierte – ob Rind, Schwein, gemischt oder sogar Fisch. Für eine vegetarische Variante können etwa Bohnen das Fleisch ersetzen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

infos & tipps
ORF2
infos & tipps

infos & tipps

Alle 1 Staffeln und Folgen