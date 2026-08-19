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Folge 592: Infos & Tipps: Gehirnjogging - Konzentration
2 Min.Folge vom 19.08.2026
Konzentration ist die willentlich gelenkte Aufmerksamkeit. Im Gegensatz zu Erwachsenen können Babys zwar Aufmerksamkeit empfinden, aber noch nicht willentlich steuern. Der Begriff Konzentration stammt vom lateinischen Wort "concentra" und bedeutet "zusammen zum Mittelpunkt". Je besser und höher die Konzentrationsfähigkeit ist, desto länger ist man in der Lage, sich auf eine Aufgabe zu fokussieren.
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