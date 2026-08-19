Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
infos & tipps

Infos & Tipps: Gehirnjogging - Konzentration

ORF2Staffel 1Folge 592vom 19.08.2026
Infos & Tipps: Gehirnjogging - Konzentration

Infos & Tipps: Gehirnjogging - KonzentrationJetzt kostenlos streamen

infos & tipps

Folge 592: Infos & Tipps: Gehirnjogging - Konzentration

2 Min.Folge vom 19.08.2026

Konzentration ist die willentlich gelenkte Aufmerksamkeit. Im Gegensatz zu Erwachsenen können Babys zwar Aufmerksamkeit empfinden, aber noch nicht willentlich steuern. Der Begriff Konzentration stammt vom lateinischen Wort "concentra" und bedeutet "zusammen zum Mittelpunkt". Je besser und höher die Konzentrationsfähigkeit ist, desto länger ist man in der Lage, sich auf eine Aufgabe zu fokussieren.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

infos & tipps
ORF2
infos & tipps

infos & tipps

Alle 1 Staffeln und Folgen