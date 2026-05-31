Staffel 1Folge 1vom 31.05.2026
Hula-Mädchen und StrumpfbänderJetzt kostenlos streamen
Ink Master: Redemption
Folge 1: Hula-Mädchen und Strumpfbänder
19 Min.Folge vom 31.05.2026Ab 12
In dieser Serie kehren unzufriedene Klienten zurück, um sich neue Tattoos stechen zu lassen. Ohne es zu wissen, wartet ihr damaliger Tätowierer auf eine Chance zur Wiedergutmachung. Diesmal sind Tim Lees und ES mit feindseligen Kunden konfrontiert.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master: Redemption
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kunst
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 3: MTV Germany & © Season 1, Season 3: MTV