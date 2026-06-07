Staffel 2Folge 1vom 07.06.2026
Dreimal ÄrgerJetzt kostenlos streamen
Ink Master: Redemption
Folge 1: Dreimal Ärger
18 Min.Folge vom 07.06.2026Ab 12
Im Staffelauftakt sieht sich Kito gleich mit DREI unzufriedenen Klienten konfrontiert - darunter eine der berüchtigtsten Klienten, die Ink Master je gesehen hat. Kann Kito die Nerven behalten oder verliert er seine Chance auf Wiedergutmachung?
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master: Redemption
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kunst
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: MTV Germany & © Season 2: MTV