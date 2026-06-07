Staffel 2Folge 2vom 07.06.2026
GepardenschmerzenJetzt kostenlos streamen
Ink Master: Redemption
Folge 2: Gepardenschmerzen
20 Min.Folge vom 07.06.2026Ab 12
Nachdem ihr Klient ein Vier-an-einem-Tattoo abgebrochen hat, müssen Big Ceeze, Chris Blinston, Dave Clark und Katie McGowan beweisen, dass sie eine zweite Chance verdienen.
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master: Redemption
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kunst
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: MTV Germany & © Season 2: MTV