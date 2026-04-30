Staffel 2Folge 5vom 30.04.2026
Buntglas aus der VergangenheitJetzt kostenlos streamen
Ink Master: Redemption
Folge 5: Buntglas aus der Vergangenheit
20 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 12
Sarah Miller kehrt ins Studio zurück, um Steve Tefft zur Rede zu stellen. Gleichzeitig konfrontiert Miami Burgess den Tätowierer Big Ceeze wegen des Werks, das zu seinem Rauswurf führte, und fordert nun eine späte Wiedergutmachung.
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Ink Master: Redemption
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kunst
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: MTV & © Season 2: MTV Germany