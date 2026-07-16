Staffel 3Folge 13vom 16.07.2026
RaubvögelJetzt kostenlos streamen
Ink Master: Redemption
Folge 13: Raubvögel
20 Min.Folge vom 16.07.2026Ab 12
Zwei verärgerte Klienten mit missglückten Vogel-Tattoos kehren mit ihren Ehepartnern kurzerhand ins Ink Master-Studio zurück. Können Mark Longenecker und Made Rich die Situation retten oder werden ihre Klienten das Weite suchen?
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master: Redemption
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kunst
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: MTV Germany