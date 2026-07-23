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Ink Master: Redemption

MTV liveStaffel 3Folge 15vom 23.07.2026
Bist du ein Champion?

Bist du ein Champion?Jetzt kostenlos streamen

Ink Master: Redemption

Folge 15: Bist du ein Champion?

20 Min.Folge vom 23.07.2026Ab 12

Die Artists Bili Vegas und Mark Matthews aus der ersten Staffel kehren zurück, um zu beweisen, dass sie sich als Artists und Menschen weiterentwickelt haben. Der Druck steigt, als sie vor unzufriedenen Klienten und deren Angehörigen stehen.

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