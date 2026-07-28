Staffel 3Folge 2vom 28.07.2026
One-Tat-WunderJetzt kostenlos streamen
Ink Master: Redemption
Folge 2: One-Tat-Wunder
20 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12
Ausgeschiedene Künstler erhalten Hilfe von dem Gastjuror Tommy Montoya, um Fehler zu vermeiden.
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Ink Master: Redemption
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kunst
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 3, Season 3: MTV Germany & © Season 1: MTV