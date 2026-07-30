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Ink Master: Redemption

MTV liveStaffel 3Folge 4vom 30.07.2026
Nicht ganz jugendfrei

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Ink Master: Redemption

Folge 4: Nicht ganz jugendfrei

20 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 12

Wegen Tätowierungen, die wie Geschlechtsteile aussehen, sind zwei Klienten komplett sauer auf ihre Artists. Denn dadurch fühlen sie sich höchst unattraktiv. Die Artists Miami und Frank McManus kehren zurück, um das Malheur zu richten.

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