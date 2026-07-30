Staffel 3Folge 4vom 30.07.2026
Nicht ganz jugendfreiJetzt kostenlos streamen
Ink Master: Redemption
Folge 4: Nicht ganz jugendfrei
20 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 12
Wegen Tätowierungen, die wie Geschlechtsteile aussehen, sind zwei Klienten komplett sauer auf ihre Artists. Denn dadurch fühlen sie sich höchst unattraktiv. Die Artists Miami und Frank McManus kehren zurück, um das Malheur zu richten.
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master: Redemption
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kunst
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 3, Season 3: MTV Germany & © Season 1: MTV