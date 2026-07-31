Staffel 3Folge 5vom 31.07.2026
Ungebremste AuftritteJetzt kostenlos streamen
Ink Master: Redemption
Folge 5: Ungebremste Auftritte
20 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 12
Die Emotionen kochen hoch, als wütende Klienten mit überfürsorglichen Angehörigen zurückkehren.
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master: Redemption
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kunst
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-4: MTV Germany & © Season 1: MTV