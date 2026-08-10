Staffel 3Folge 7vom 10.08.2026
Road TripJetzt kostenlos streamen
Ink Master: Redemption
Folge 7: Road Trip
20 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12
Die beliebte Tatu Baby dreht den Spieß um und sucht unzufriedene Klienten in deren Heimatstädten auf, die mit ihren Tattoos ebenfalls nicht glücklich waren.
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master: Redemption
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kunst
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-4: MTV Germany & © Season 1: MTV