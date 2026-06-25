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Ink Master: Redemption

MTV liveStaffel 3Folge 8vom 25.06.2026
Copycat

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Ink Master: Redemption

Folge 8: Copycat

20 Min.Folge vom 25.06.2026Ab 12

Die Artisten Don Peddicord und Sebastian Murphy kehren zurück, weil ihren Klienten die Horror-Tattoos nicht gefallen, die sie bekommen haben. Kann der Gewinner der zweiten Staffel, Steve Tefft, ihnen durch seine Hilfe zur Wiedergutmachung verhelfen?

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