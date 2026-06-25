Staffel 3Folge 8vom 25.06.2026
CopycatJetzt kostenlos streamen
Ink Master: Redemption
Folge 8: Copycat
20 Min.Folge vom 25.06.2026Ab 12
Die Artisten Don Peddicord und Sebastian Murphy kehren zurück, weil ihren Klienten die Horror-Tattoos nicht gefallen, die sie bekommen haben. Kann der Gewinner der zweiten Staffel, Steve Tefft, ihnen durch seine Hilfe zur Wiedergutmachung verhelfen?
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master: Redemption
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kunst
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: MTV Germany