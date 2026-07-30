Staffel 4Folge 1vom 30.07.2026
Der Schlüssel zur WiedergutmachungJetzt kostenlos streamen
Ink Master: Redemption
Folge 1: Der Schlüssel zur Wiedergutmachung
20 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 12
Die Stimmung ist angespannt, als zwei verärgerte Klienten zurückkehren, um ihre zwei Artists wegen einer missglückten Team-Challenge zur Rede zu stellen. Vier Artists treten an, doch nur zwei von ihnen erhalten eine Chance auf Wiedergutmachung.
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master: Redemption
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kunst
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 3, Season 3: MTV Germany & © Season 1: MTV