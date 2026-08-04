Staffel 4Folge 10vom 04.08.2026
Politische HeldenJetzt kostenlos streamen
Ink Master: Redemption
Folge 10: Politische Helden
20 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12
Zwei Klienten mit Politiker-Porträts kehren ins "Ink Master"-Studio zurück, weil sie noch eine Rechnung offen haben. Die Künstler Christian Buckingham, Megan Jean Morris und Sarah Miller müssen dafür antreten.
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Ink Master: Redemption
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kunst
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 4, Season 4: MTV Germany & © Season 1: MTV