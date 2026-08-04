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Ink Master: Redemption

MTV liveStaffel 4Folge 10vom 04.08.2026
Politische Helden

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Ink Master: Redemption

Folge 10: Politische Helden

20 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12

Zwei Klienten mit Politiker-Porträts kehren ins "Ink Master"-Studio zurück, weil sie noch eine Rechnung offen haben. Die Künstler Christian Buckingham, Megan Jean Morris und Sarah Miller müssen dafür antreten.

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Ink Master: Redemption
MTV live

Ink Master: Redemption

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