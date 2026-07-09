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Ink Master: Redemption

MTV liveStaffel 4Folge 12vom 09.07.2026
Angstanfälle

AngstanfälleJetzt kostenlos streamen

Ink Master: Redemption

Folge 12: Angstanfälle

20 Min.Folge vom 09.07.2026Ab 12

Der übernervöse Alex Rockoff aus Staffel 7 kehrt zurück und bekommt es mit nicht nur einem oder zwei, sondern gleich mit drei unzufriedenen Klienten zu tun. Kann er seinen Stolz überwinden und die Dinge ins Lot bringen, oder wird der Druck zu groß?

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