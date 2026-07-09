Staffel 4Folge 12vom 09.07.2026
AngstanfälleJetzt kostenlos streamen
Ink Master: Redemption
Folge 12: Angstanfälle
20 Min.Folge vom 09.07.2026Ab 12
Der übernervöse Alex Rockoff aus Staffel 7 kehrt zurück und bekommt es mit nicht nur einem oder zwei, sondern gleich mit drei unzufriedenen Klienten zu tun. Kann er seinen Stolz überwinden und die Dinge ins Lot bringen, oder wird der Druck zu groß?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ink Master: Redemption
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kunst
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 4: MTV Germany