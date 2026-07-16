Staffel 4Folge 14vom 16.07.2026
Aller guten Dinge sind dreiJetzt kostenlos streamen
Ink Master: Redemption
Folge 14: Aller guten Dinge sind drei
20 Min.Folge vom 16.07.2026Ab 12
In der Hoffnung, dass aller guten Dinge drei sind, kehren Klienten zurück, die zweimal schlechte Tattoos bekommen haben. Sie sagen ihren Artists Ron Givens, Randy Vollink, St. Marq und Kruseman ihre Meinung. Wird es eine Wiedergutmachung geben?
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master: Redemption
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kunst
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 4: MTV Germany