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Ink Master: Redemption

MTV liveStaffel 4Folge 2vom 06.08.2026
Aller guten Dinge sind drei

Aller guten Dinge sind dreiJetzt kostenlos streamen

Ink Master: Redemption

Folge 2: Aller guten Dinge sind drei

20 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12

In der Hoffnung, dass aller guten Dinge drei sind, kehren Klienten zurück, die zweimal schlechte Tattoos bekommen haben. Sie sagen ihren Artists Ron Givens, Randy Vollink, St. Marq und Kruseman ihre Meinung. Wird es eine Wiedergutmachung geben?

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