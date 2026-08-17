Staffel 4Folge 3vom 17.08.2026
Ciao, kleiner PfadfinderJetzt kostenlos streamen
Ink Master: Redemption
Folge 3: Ciao, kleiner Pfadfinder
20 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 12
Julia Carlson kehrt zurück, um sich bei gleich drei unglücklichen Klienten erfolgreich zu beweisen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ink Master: Redemption
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kunst
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 4, Season 4: MTV Germany & © Season 1: MTV