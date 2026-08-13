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Ink Master: Redemption

MTV liveStaffel 4Folge 3vom 13.08.2026
Wiedergutmachung für ein Alien

Wiedergutmachung für ein AlienJetzt kostenlos streamen

Ink Master: Redemption

Folge 3: Wiedergutmachung für ein Alien

20 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12

Zum ersten Mal in der Geschichte von Ink Master Redemption holt sich ein unzufriedener Klient außerirdische Verstärkung. Kann Mike McAskill seine Fehler wiedergutmachen? Oder wird das Studio zum Schauplatz einer Alien-Schlacht?

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