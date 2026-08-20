Staffel 4Folge 4vom 20.08.2026
Titos WiedergutmachungJetzt kostenlos streamen
Ink Master: Redemption
Folge 4: Titos Wiedergutmachung
20 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 12
Redemption wird persönlich, wenn zwei wütende Klienten mit ihren ebenso wütenden Liebsten zurückkehren. Tuff Tito und Miami Burgess müssen um eine zweite Chance kämpfen - und der Kampf ist hart.
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master: Redemption
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kunst
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 4, Season 4: MTV Germany & © Season 1: MTV