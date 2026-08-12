Staffel 4Folge 5vom 12.08.2026
Ungebremste AuftritteJetzt kostenlos streamen
Ink Master: Redemption
Folge 5: Ungebremste Auftritte
20 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12
Die Emotionen kochen hoch, als wütende Klienten mit überfürsorglichen Angehörigen zurückkehren.
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master: Redemption
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kunst
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 4, Season 4: MTV Germany & © Season 1: MTV