Staffel 10Folge 10vom 06.06.2026
Tätowieren am FließbandJetzt kostenlos streamen
Ink Master
Folge 10: Tätowieren am Fließband
40 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 12
Bei den Tag-Team-Tattoo-Challenges stellt sich ein Artist gezwungenermaßen gegen sein eigenes Team.
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kunst, Reality-Spielshow
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8, Season 10-16: MTV & © Season 7-10, Season 13: MTV Germany